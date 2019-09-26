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Finance.ua: Как купить
ОВГЗ через Приват24

Finance.ua: Как купить ОВГЗ через Приват24
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:01

Finance.ua: Как купить ОВГЗ через Приват24

Пропонуємо до обговорення:
«Приват» запустил куплю-продажу ОВГЗ через интернет-банк и в 10 раз снизил минимальную сумму таких сделок
До недавнего времени купить ОВГЗ в ПриватБанке могли лишь те, у кого есть миллион гривен. Услуга была, скажем так, «не для всех», и оказывалась только в VIP-отделениях. В банке решили это исправить и сделали ее доступнее. Порог входа в такую инвестицию уменьшили в 10 раз – до 100 000 гривен, и дали возможность клиентам покупать бумаги в интернет-банке. Новая опция появилась в Приват24 20 марта 2020 года. Мы разбирались, как она работает.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:25

скоро эти Ценные бумаги превратятся в туалетную бумагу , раньше порог входа был около 200-400 тис грн , а теперь ... Это индикатор скорого упадка этих бумаг ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:02

Банк є податковим агентом? 1,5% від сам перераховує, чи треба інвестору з цим возитися?
a_bereziuk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:57

Посчитав комиссии ПриватБанка за каждое действие и обслуживание, получается, что лучше банковский депозит, не смотря на подоходный налог. ПриватБанк - хапуги.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:53

Если покупать по номиналу, то доходность слегка выше депозита.
И рентабельность будет от 1 млн. грн.
Но реально при вкладе в 100 тыс.грн. получается с вычетом всех комисий = 6%.
Ну и так понимаю по концу года надо обязательно декларацию сдавать...
krutoff
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