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Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
На 14% менше, ніж у лютому 2020 року
Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.
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michael_kiseloff
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:37
michael_kiseloff написав:
Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.
Эпоха бедности закончилась.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:46
А ничего, что МИРОВАЯ цена на нефть и газ рухнула на 50%?! Продолжаем воровать и раздевать свой собственный народ. Кому принадлежит газ и нефть по Конструкции??
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chudachkin45
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Додано: Сер 25 бер, 2020 06:29
Мои поздравления проплатившим за газовый запас осенью. По 5,50 кажется за куб.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:17
summacut написав:
Мои поздравления проплатившим за газовый запас осенью. По 5,50 кажется за куб.
Ага, по курсу долара 23.95
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:17
Це подачка холопам від барина Коболева. В нього свято ще 4 роки можна нагинати холопів
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Українець
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:57
michael_kiseloff написав:
Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.
брехня
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omb
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