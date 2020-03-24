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Кабмін продовжив карантин
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Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:09

Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:55

  RomanTik написав:Джон, только вот в 90-е не было такого кол-ва оружия на руках, а сейчас и до карантина пару раз в месяц банкоматы взрывали. Начнут заканчиваться деньги у людей и пойдет волна преступлений. А тут еще и приват стал уменьшать кредитный лимит на картах (народ начинает волноваться). Да и как выше заметили - фотороботы не проканают из-за масок. Однако что делать - я не знаю. Тут похоже ситуация цугцванг.

Согласна с вами. Но только не факт, что обойдется только банкоматами. Хорошо, если в расход пойдут только толстосумы, а не обычные люди, одинокие старики, прохожие и тд :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:00

Джон Видео очень украинское и очень правильное. Такой уровень коррупции как у нас не поймут даже итальянцы. Сколько умрет от пониженного иммунитета в результате недоедания спишут на вирус, а не на фальшивых неразумных слуг народа.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:08

  deneg net написав:Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье.
И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может.
Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная.
Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей.
Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь.
Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.


В чем правильные действия власти?
В том что продали все маски и в том что завозят безконтрольно туристов?
Так вот - действия власти - это исправление своих же ошибок, а вы их оправдываете.

На счет адекватности действий.
Может все таки разные нужны методы когда в области или городе
0 зараженных
1 зараженный
10 зараженных
100 и 1000.
У нас во многих областях 0 и 1.
Так что нужно изза этих людей весь город или область останавливать?

Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.
aklex
 
Повідомлень: 121
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:33

  aklex написав:
  deneg net написав:Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье.
И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может.
Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная.
Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей.
Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь.
Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.


В чем правильные действия власти?
В том что продали все маски и в том что завозят безконтрольно туристов?
Так вот - действия власти - это исправление своих же ошибок, а вы их оправдываете.

На счет адекватности действий.
Может все таки разные нужны методы когда в области или городе
0 зараженных
1 зараженный
10 зараженных
100 и 1000.
У нас во многих областях 0 и 1.
Так что нужно изза этих людей весь город или область останавливать?

Уже в мире придумали адекватно-эффективные методы изоляции. А мы как первобытные.

Там слова "по официальным данным" где-то потерялись...

А чуть подробнее можно? -- А то что-то ни в Италии/Испании ни в Британии/Германии про эти "адекватно-эффективные методы" почему-то не знают.
_hunter
 
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