Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...

Додано: Чет 26 бер, 2020 13:06

aklex,

1. Не все заболевшие обращаются к врачу.

2. Не всем обратившимся делают тест.

3. Симптому могут проявиться на протяжении 14 дней с момента заражения, а это значит что у нас основная волна еще впереди.

4. "Если заразился-переболел человек- ничего страшного не происходит." - кроме того что этот человек пока у него проявятся симптомы и он переболеет - заразит еще 2-3 человек, а те в свою очередь - тоже еще 2-3. И вот она ж..па в полный рост - мест в больницах не хватает, пожилые родственники этих заболевших начинают умирать (т.к. детей нужно оставить у бабушки пока папа-мама на работе).

5. Потом когда вашему пожилому родственнику не хватит койки в больничке - вы же первый поднимете вой.



хотя да - карантин у нас делается через задницу, ну так это наши реалии - у нас всё так. Сначала про..ть вспышку, а потом с героизмом и превозмогая - рвать ягодицы борясь с последствиями некомпетентности.

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