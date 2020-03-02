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У Німеччині люди похилого віку залишаються без догляду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Коронакрізіс, крім значної шкоди в економіці, приніс величезні потрясіння в гуманітарній сфері.
Дивися повний текст У Німеччині люди похилого віку залишаються без догляду через масовий виїзд заробітчан
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:33
может хоть свои будут под присмотром.
не всеж за немцами смотреть.
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