Коронакрізіс, крім значної шкоди в економіці, приніс величезні потрясіння в гуманітарній сфері.
Дивися повний текст У Німеччині люди похилого віку залишаються без догляду через масовий виїзд заробітчан.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:33
У Німеччині люди похилого віку залишаються без догляду...
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Дивися повний текст У Німеччині люди похилого віку залишаються без догляду через масовий виїзд заробітчан.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:15
Свої це чудово, а де брати кошти на утримання сімї? тих самих своїх які мають пенсію в 50 євро на місяць? А німці платять від 800 до 1500 чистими на руки без розходів на їжу комуналку і все решта.
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