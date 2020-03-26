За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:05

Faceless написав: Аlександр написав: Вот поэтому Зеленскому и правительству необходимо срочно провести совещание с промышленниками и предпринимателями, по итогам которого принять решение о резком снижении с 1 апреля зарплат (на 50% или в 1.5 раза) и цен (на 30% или же в 1.3 раза включая базовые тарифы по оплате коммунальных услуг). Чтобы, когда человек в апреле зашел в магазин, он увидел в продаже сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн. Вот поэтому Зеленскому и правительству необходимо срочно провести совещание с промышленниками и предпринимателями, по итогам которогоЧтобы, когда человек в апреле зашел в магазин, он увидел в продаже сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн.

Снизить на 50% зарплаты - это не в 1,5 раза, а в два. Снизить цены на 30% это в 1,42 раза, а не в 1.3 Снизить на 50% зарплаты - это не в 1,5 раза, а в два. Снизить цены на 30% это в 1,42 раза, а не в 1.3

Faceless написав: И то, что "сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн" никак не обрадует того, у кого денег стало в ДВА РАЗА меньше.

Я уже не говорю о том, что это противоречит целой куче законодательных актов и здравому смыслу И то, что "сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн" никак не обрадует того, у кого денег стало в ДВА РАЗА меньше.Я уже не говорю о том, что это противоречит целой куче законодательных актов и здравому смыслу

О! Да у вас кол по математикеА если увеличить зарплату с 10 000 грн на 50% - это в сколько раз будетВ два раза - значит на 100%.Для того, чтобы, например,снизить зарплату, никаких законодательных актов не нужно, достаточно простого приказа насяльства. Все равно уже на проезд не тратит, после работы в клубах и кафешках не зависает. А вот если уесть сбережения, то на них он сможет позволить себе как минимум больше на 30% (это без учета непрерывного роста цен вследствие бесконтрольной эмиссии гривны) купить лекарств и пищи. Не, финансы.юа, конечно частная лавочка, если у них все ok!, то могут зарплату и не снижать.А вот сколько сэкономит бюджет, если на 50% урежут зарплаты бюджетникам?А ведь им их и так урежут из-за отмены надбавок и премий, оставив голые ставки, но при этом цены в магазинах будут только расти.