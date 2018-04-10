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Літак-гігант "Мрія" вперше полетів після модернізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:07
Интересно сколько нужно денег чтобы его только перекрасить?
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p_a_l
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Додано: Суб 04 кві, 2020 14:29
p_a_l,
дешевле чем проектирование и создание планера, силового набора фюзеляжа, центроплана, оперения, двигателей и т.д
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rvigovsky
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unicdima
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:28
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rvigovsky
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