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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Юрій Назаров.

Дивися повний текст У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду.
R2
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На тот свет?
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Они смеются с нас. Люди пешим ходом добираются
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