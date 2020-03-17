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У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Юрій Назаров.
Дивися повний текст У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21
Они смеются с нас. Люди пешим ходом добираются
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