Про це розповів Юрій Назаров.
Дивися повний текст У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21
У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:34
Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати
Так це на потім :
... коли закінчиться карантин, жодних жетонів і квитків у кондукторів вже не буде ...
Ну от що за бредятина - от я щось забув , чи навіть все , крім грошей - добіг до тролейбуса - і "до побачення" - оплати немає - їдь зайцем ...
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:39
Investor_K приложил к считывателю и поехал
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:38
Мда, дожили, никуда не пойдешь ,не поедешь, короче всё делаем онлайн бесплатно в изоляции от всех.индивидуальность прежде всего,т.е.от всех шарахатся и держать дистанцию как можно дальше друг от друга.А если честно говоря общаться с людьми лучше,чем сидеть в одиночку и смотреть на потолок или разговаривать сам с собой, так и с ума можно сойти , если не будешь никуда ходить, гулять,на работу ездить как положено.неделя ещё ладно, можно потерпеть, а месяц?А вы как думаете, месяц сидеть в изоляции и ни с кем не общаться, если ты живёшь один и нет никого?И больной ?
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