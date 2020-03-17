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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Юрій Назаров.

Дивися повний текст У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21

На тот свет?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:21

Они смеются с нас. Люди пешим ходом добираются
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:34

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

Так це на потім :
... коли закінчиться карантин, жодних жетонів і квитків у кондукторів вже не буде ...
Ну от що за бредятина - от я щось забув , чи навіть все , крім грошей - добіг до тролейбуса - і "до побачення" - оплати немає - їдь зайцем ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:50

А КАК на нем ездить???
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:39

Investor_K приложил к считывателю и поехал :)
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:38

Мда, дожили, никуда не пойдешь ,не поедешь, короче всё делаем онлайн бесплатно в изоляции от всех.индивидуальность прежде всего,т.е.от всех шарахатся и держать дистанцию как можно дальше друг от друга.А если честно говоря общаться с людьми лучше,чем сидеть в одиночку и смотреть на потолок или разговаривать сам с собой, так и с ума можно сойти , если не будешь никуда ходить, гулять,на работу ездить как положено.неделя ещё ладно, можно потерпеть, а месяц?А вы как думаете, месяц сидеть в изоляции и ни с кем не общаться, если ты живёшь один и нет никого?И больной ?
zenafedoseenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:26

  Investor_K написав:А КАК на нем ездить???

приложили к считователю и поехали
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:49

Замечательно. А как насчет старых карт на метро с пополнением? У многих там еще поездок дофига осталось: в связи с карантином они просто зависли. Так все-таки, в метро старые карты еще будут действительны, ведь обещали до осени?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:01

  Watcher написав:Замечательно. А как насчет старых карт на метро с пополнением? У многих там еще поездок дофига осталось: в связи с карантином они просто зависли. Так все-таки, в метро старые карты еще будут действительны, ведь обещали до осени?

Так и спрашивайте у пассажиров которые:
- продолжали покупать метрокарту вместо синей
- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.
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nik20100
 
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