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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:26

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.

Можно уточнить ? А пассажири дома на коленке самостоятельно "продолжали пополнять метрокарты" или, все таки, законным способом в кассе метрополитена пополняли зеленые карточки на N-ное количество поездок, зная, что впереди ещё пара месяцев их работы и они смогут воспользоваться этими поездками ?
Я понимаю, что с точки зрения Закона, введение Карантина - это чистой воды форс-мажор, только с точки зрения того же Закона - "если условия договора не могут быть исполнены в указанный период по независящим от сторон договора обстоятельствам (как раз это и называется Форс-мажор), то выполнение договора останавливается на период действия таких обстоятельств и продолжается после их окончания." Покупка билета, проездного и т.д. - это есть договор на предоставление услуги перевозки пассажира. По-этому тот умник, который делает такие тупые заявы, пусть сначала посоветуется с юристами, а потом делает заявления.
PS: я понимаю, что клоун и профан у власти, но это не повод остальным так себя вести, нужно включать мозги, хоть иногда - это полезно.
LutsMan
 
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