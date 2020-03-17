У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:26

nik20100 написав: - при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты. - при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.

Можно уточнить ? А пассажири дома на коленке самостоятельно "продолжали пополнять метрокарты" или, все таки, законным способом в кассе метрополитена пополняли зеленые карточки на N-ное количество поездок, зная, что впереди ещё пара месяцев их работы и они смогут воспользоваться этими поездками ?Я понимаю, что с точки зрения Закона, введение Карантина - это чистой воды форс-мажор, только с точки зрения того же Закона - "если условия договора не могут быть исполнены в указанный период по независящим от сторон договора обстоятельствам (как раз это и называется Форс-мажор), то." Покупка билета, проездного и т.д. - это есть договор на предоставление услуги перевозки пассажира. По-этому тот умник, который делает такие тупые заявы, пусть сначала посоветуется с юристами, а потом делает заявления.PS: я понимаю, что клоун и профан у власти, но это не повод остальным так себя вести, нужно включать мозги, хоть иногда - это полезно.