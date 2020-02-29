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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:26

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.

Можно уточнить ? А пассажири дома на коленке самостоятельно "продолжали пополнять метрокарты" или, все таки, законным способом в кассе метрополитена пополняли зеленые карточки на N-ное количество поездок, зная, что впереди ещё пара месяцев их работы и они смогут воспользоваться этими поездками ?
Я понимаю, что с точки зрения Закона, введение Карантина - это чистой воды форс-мажор, только с точки зрения того же Закона - "если условия договора не могут быть исполнены в указанный период по независящим от сторон договора обстоятельствам (как раз это и называется Форс-мажор), то выполнение договора останавливается на период действия таких обстоятельств и продолжается после их окончания." Покупка билета, проездного и т.д. - это есть договор на предоставление услуги перевозки пассажира. По-этому тот умник, который делает такие тупые заявы, пусть сначала посоветуется с юристами, а потом делает заявления.
PS: я понимаю, что клоун и профан у власти, но это не повод остальным так себя вести, нужно включать мозги, хоть иногда - это полезно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:14

Всё для киевлян. Понятно.
Что некиевлянам делать?
cat857
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:18

cat857 банковской картой купить ебилет проехаться и забыть
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:27

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:28

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

zenafedoseenko написав:Мда, дожили, никуда не пойдешь ,не поедешь, короче всё делаем онлайн бесплатно в изоляции от всех.индивидуальность прежде всего,т.е.от всех шарахатся и держать дистанцию как можно дальше друг от друга.А если честно говоря общаться с людьми лучше,чем сидеть в одиночку и смотреть на потолок или разговаривать сам с собой, так и с ума можно сойти , если не будешь никуда ходить, гулять,на работу ездить как положено.неделя ещё ладно, можно потерпеть, а месяц?А вы как думаете, месяц сидеть в изоляции и ни с кем не общаться, если ты живёшь один и нет никого?И больной ?
На форуме можно общаться :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:33

  omb написав:cat857 банковской картой купить ебилет проехаться и забыть

Спеціально заглянув - де ж його купити можна фізично - онлі : каси метро та Т-кіоск .
Метро не працює , Т-кіоск - не знаю - працюють , чи ні ? Напевно - ні ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:23

  LutsMan написав:
  nik20100 написав:- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.

Можно уточнить ? А пассажири дома на коленке самостоятельно "продолжали пополнять метрокарты" или, все таки, законным способом в кассе метрополитена пополняли зеленые карточки на N-ное количество поездок, зная, что впереди ещё пара месяцев их работы и они смогут воспользоваться этими поездками ?

Пассажиры прекрасно знали, что нужно будет переходит на синюю карточку, больше года назад.
видели терминалы для оплаты во всем нормальном наземном транспорте, в метро, но продолжали пополнять свою метрокарточку. Да метро продолжало продвигать свою карточку, но пассажиру ничего не мешало изучить вопрос и купить синюю карточку

  LutsMan написав:Я понимаю, что с точки зрения Закона, введение Карантина - это чистой воды форс-мажор, только с точки зрения того же Закона - "если условия договора не могут быть исполнены в указанный период по независящим от сторон договора обстоятельствам (как раз это и называется Форс-мажор), то выполнение договора останавливается на период действия таких обстоятельств и продолжается после их окончания." Покупка билета, проездного и т.д. - это есть договор на предоставление услуги перевозки пассажира. По-этому тот умник, который делает такие тупые заявы, пусть сначала посоветуется с юристами, а потом делает заявления.
PS: я понимаю, что клоун и профан у власти, но это не повод остальным так себя вести, нужно включать мозги, хоть иногда - это полезно.

клоуны и профаны пассажиры, которые велись на зеленую карточку. А касательно того что прекратили поддержку зеленых карт именно сейчас правильно, прекращение поддержки ведет к демонтажу кучи оборудования, и дешевле, легче и главное удобнее для пассажиров что бы его демонтировали именно сейчас.
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:29

Хто-небудь хто в темі проясніть, будь-ласка, як тепер сплачувати за поїздку в громадському транспорті якщо мені потрібно проїхатись лише раз або два і чи зможу я купити цю поїздку прямо в трамваї/автобусі?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:30

nik20100
Ви краще сформулюйте дії тих , хто дуже мало їздить і майбутніх прибульців - як вони повинні викручуватися ... Особливо оце ось незабаром - коли метро запрацює і транспорт ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:33

  silver_arrow_ua написав:Хто-небудь хто в темі проясніть, будь-ласка, як тепер сплачувати за поїздку в громадському транспорті якщо мені потрібно проїхатись лише раз або два і чи зможу я купити цю поїздку прямо в трамваї/автобусі?
вы купите бумажный билет с qr-кодом на остановке и спокойно проедите
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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