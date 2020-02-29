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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36

  Puente написав:У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...

Человек должен делать так как удобно большинству, кеш не удобен ни пассажирам, ни транспортным предприятиям:
- кеш может украсть сотрудник
- оплата кешем занимает больше времени (транспорт дольше стоит на остановке)
- для оплаты кешем нужен либо специальный сотрудник (кондуктор, кассир) либо купюроприемник - это достаточно дорогие опции
- на кеш предприятие должно тартить время на пересчет или проверку - за это тоже платит пассажир
Никаких минусов у безнала нет. Есть следующие способы работы с пассажиром который хочет оплатить кешем:
- более дорогая стоимость проезда, которая покроет затраты предприятия, и будет стимулировать использовать безнал
- игнорирование данных пассажиров, в веду малого их количества
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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