У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Puente написав:У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...
Человек должен делать так как удобно большинству, кеш не удобен ни пассажирам, ни транспортным предприятиям:
- кеш может украсть сотрудник
- оплата кешем занимает больше времени (транспорт дольше стоит на остановке)
- для оплаты кешем нужен либо специальный сотрудник (кондуктор, кассир) либо купюроприемник - это достаточно дорогие опции
- на кеш предприятие должно тартить время на пересчет или проверку - за это тоже платит пассажир
Никаких минусов у безнала нет. Есть следующие способы работы с пассажиром который хочет оплатить кешем:
- более дорогая стоимость проезда, которая покроет затраты предприятия, и будет стимулировать использовать безнал
- игнорирование данных пассажиров, в веду малого их количества