У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Puente написав:У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...
Человек должен делать так как удобно большинству, кеш не удобен ни пассажирам, ни транспортным предприятиям: - кеш может украсть сотрудник - оплата кешем занимает больше времени (транспорт дольше стоит на остановке) - для оплаты кешем нужен либо специальный сотрудник (кондуктор, кассир) либо купюроприемник - это достаточно дорогие опции - на кеш предприятие должно тартить время на пересчет или проверку - за это тоже платит пассажир Никаких минусов у безнала нет. Есть следующие способы работы с пассажиром который хочет оплатить кешем: - более дорогая стоимость проезда, которая покроет затраты предприятия, и будет стимулировать использовать безнал - игнорирование данных пассажиров, в веду малого их количества
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nik20100 написав:Пассажиры прекрасно знали, что нужно будет переходит на синюю карточку, больше года назад. видели терминалы для оплаты во всем нормальном наземном транспорте, в метро, но продолжали пополнять свою метрокарточку.
Вы так и не ответили на вопрос - "Каким образом пассажиры продолжали пополнять зеленые карты?" Законным, надеюсь ? В кассах метрополитена ? Тогда на каком основании теперь метрополитен отказывается выполнять взятые на себя обязательства ? Если форс-мажор, то см. мой ответ выше.
nik20100 написав:Да метро продолжало продвигать свою карточку, но пассажиру ничего не мешало изучить вопрос и купить синюю карточку
Можно пассажир будет сам решать что ему удобнее из законных и легальных методов оплаты, предлагаемых самим перевозчиком на момент покупки услуги?
nik20100 написав:клоуны и профаны пассажиры, которые велись на зеленую карточку. А касательно того что прекратили поддержку зеленых карт именно сейчас правильно, прекращение поддержки ведет к демонтажу кучи оборудования, и дешевле, легче и главное удобнее для пассажиров что бы его демонтировали именно сейчас.
Проблемы метрополитена (монтаж/демонтах и т.д.) пусть волнуют метрополитен, а не пассажиров. Тем более, что считыватели стоят те же самые!
Вот потому и не любят украинское государство что оно постоянно пытается из нормального решения сделать черезжопный вариант. Вместо удобной оплаты проезда разными способами выбирают один самый неудобный.
Mind the gap.
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UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Watcher написав:Замечательно. А как насчет старых карт на метро с пополнением? У многих там еще поездок дофига осталось: в связи с карантином они просто зависли. Так все-таки, в метро старые карты еще будут действительны, ведь обещали до осени?
Так и спрашивайте у пассажиров которые: - продолжали покупать метрокарту вместо синей - при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.
отвечу сколько стоит метрокарта? (5-7-12 грн) сколько стоит еквыток? (50 грн) можно ли вернуть стоимость метрокарты (и фиолетовой и зеленой)? (да в любой кассе) можно ли вернуть стоимость еквытка? (нет, ты его купил и он навечно твой) можно ли востановить поездки если карточка поламалась?(метрокарте можно и на фиолетовой и на зеленой), а вот насчет еквытка не известно. Про скорость работы уже писали - жетон мгновенно, метрокарта задержка есть минимальная, у еквытка надо ждать 1-2 секунды пока турникет тупит, очереди собираются.
Diman Задержек у еквытка уже практически нет, еквыток можно пополнить онлайн, при утере еквытка поездки онлайн переносятся на другой еквыток, если еквыток перестал работать его также можно заменить. Еквытком можно оплатить и автобус и троллейбус. Из достоинств старого осталась только цена и возможность вернуть залог.
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда