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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36

  Puente написав:У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...

Человек должен делать так как удобно большинству, кеш не удобен ни пассажирам, ни транспортным предприятиям:
- кеш может украсть сотрудник
- оплата кешем занимает больше времени (транспорт дольше стоит на остановке)
- для оплаты кешем нужен либо специальный сотрудник (кондуктор, кассир) либо купюроприемник - это достаточно дорогие опции
- на кеш предприятие должно тартить время на пересчет или проверку - за это тоже платит пассажир
Никаких минусов у безнала нет. Есть следующие способы работы с пассажиром который хочет оплатить кешем:
- более дорогая стоимость проезда, которая покроет затраты предприятия, и будет стимулировать использовать безнал
- игнорирование данных пассажиров, в веду малого их количества
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:09

  nik20100 написав:Пассажиры прекрасно знали, что нужно будет переходит на синюю карточку, больше года назад.
видели терминалы для оплаты во всем нормальном наземном транспорте, в метро, но продолжали пополнять свою метрокарточку.

Вы так и не ответили на вопрос - "Каким образом пассажиры продолжали пополнять зеленые карты?" Законным, надеюсь ? В кассах метрополитена ? Тогда на каком основании теперь метрополитен отказывается выполнять взятые на себя обязательства ? Если форс-мажор, то см. мой ответ выше.
  nik20100 написав:Да метро продолжало продвигать свою карточку, но пассажиру ничего не мешало изучить вопрос и купить синюю карточку

Можно пассажир будет сам решать что ему удобнее из законных и легальных методов оплаты, предлагаемых самим перевозчиком на момент покупки услуги?

  nik20100 написав:клоуны и профаны пассажиры, которые велись на зеленую карточку. А касательно того что прекратили поддержку зеленых карт именно сейчас правильно, прекращение поддержки ведет к демонтажу кучи оборудования, и дешевле, легче и главное удобнее для пассажиров что бы его демонтировали именно сейчас.

Проблемы метрополитена (монтаж/демонтах и т.д.) пусть волнуют метрополитен, а не пассажиров. Тем более, что считыватели стоят те же самые!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:29

А у меня на метро еще розовая карточка не выезжена :)Зображення
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:05

Шикарно тему почистили... все утренние сообщения в теме исчезли. Красота! :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:06

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

Вот потому и не любят украинское государство что оно постоянно пытается из нормального решения сделать черезжопный вариант. Вместо удобной оплаты проезда разными способами выбирают один самый неудобный.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:06

  nik20100 написав:
  Investor_K написав:А КАК на нем ездить???

приложили к считователю и поехали

Прежде чем приложить надо купить и пополнить.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:13

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:- игнорирование данных пассажиров, в веду малого их количества

Сейчас их как раз большинство. Что не мешает их игнорировать конечно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:16

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:Никаких минусов у безнала нет.

Для безнала должна действовать оплата картой. А е-квиток это не безнал, а сурогат.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19

  nik20100 написав:
  Watcher написав:Замечательно. А как насчет старых карт на метро с пополнением? У многих там еще поездок дофига осталось: в связи с карантином они просто зависли. Так все-таки, в метро старые карты еще будут действительны, ведь обещали до осени?

Так и спрашивайте у пассажиров которые:
- продолжали покупать метрокарту вместо синей
- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.

отвечу
сколько стоит метрокарта? (5-7-12 грн)
сколько стоит еквыток? (50 грн)
можно ли вернуть стоимость метрокарты (и фиолетовой и зеленой)? (да в любой кассе)
можно ли вернуть стоимость еквытка? (нет, ты его купил и он навечно твой)
можно ли востановить поездки если карточка поламалась?(метрокарте можно и на фиолетовой и на зеленой), а вот насчет еквытка не известно.
Про скорость работы уже писали - жетон мгновенно, метрокарта задержка есть минимальная, у еквытка надо ждать 1-2 секунды пока турникет тупит, очереди собираются.
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:49

Diman Задержек у еквытка уже практически нет, еквыток можно пополнить онлайн, при утере еквытка поездки онлайн переносятся на другой еквыток, если еквыток перестал работать его также можно заменить. Еквытком можно оплатить и автобус и троллейбус. Из достоинств старого осталась только цена и возможность вернуть залог.
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Есть вопросы - в личку!
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