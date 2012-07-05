У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Законным, кассах метрополитена, зная что что от этого способа оплаты уходят
Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом
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Считыватели стоят не теже самые, это одна из причин почему пришлось изменить карты.
Сейчас метрополитен может проводить монтаж/демонтах 24/7, при работе с пассажирами только с часу ночи до 5 утра. Сейчас на станциях только 2-3 турникета принимают синюю карточку. С учетом что все больше людей переходят на синюю карточку кому будет хуже от очередей на вход? Метро или пассажирам?
Не вижу никаких сейчас:
- написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты
- карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен.