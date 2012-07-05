RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:09

  LutsMan написав:Вы так и не ответили на вопрос - "Каким образом пассажиры продолжали пополнять зеленые карты?" Законным, надеюсь ? В кассах метрополитена ? Тогда на каком основании теперь метрополитен отказывается выполнять взятые на себя обязательства ? Если форс-мажор, то см. мой ответ выше.

Законным, кассах метрополитена, зная что что от этого способа оплаты уходят

  LutsMan написав:Можно пассажир будет сам решать что ему удобнее из законных и легальных методов оплаты, предлагаемых самим перевозчиком на момент покупки услуги?

Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом

  LutsMan написав:Проблемы метрополитена (монтаж/демонтах и т.д.) пусть волнуют метрополитен, а не пассажиров. Тем более, что считыватели стоят те же самые!

[/quote]
Считыватели стоят не теже самые, это одна из причин почему пришлось изменить карты.
Сейчас метрополитен может проводить монтаж/демонтах 24/7, при работе с пассажирами только с часу ночи до 5 утра. Сейчас на станциях только 2-3 турникета принимают синюю карточку. С учетом что все больше людей переходят на синюю карточку кому будет хуже от очередей на вход? Метро или пассажирам?
Не вижу никаких сейчас:
- написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты
- карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:21

  Diman написав:отвечу
сколько стоит метрокарта? (5-7-12 грн)
сколько стоит еквыток? (50 грн)
можно ли вернуть стоимость метрокарты (и фиолетовой и зеленой)? (да в любой кассе)
можно ли вернуть стоимость еквытка? (нет, ты его купил и он навечно твой)
можно ли востановить поездки если карточка поламалась?(метрокарте можно и на фиолетовой и на зеленой), а вот насчет еквытка не известно.
Про скорость работы уже писали - жетон мгновенно, метрокарта задержка есть минимальная, у еквытка надо ждать 1-2 секунды пока турникет тупит, очереди собираются.


1,2 - одноразовая инвестиция, добавляет удобства, окупается максимум на 2 неделю
3 - опция нужна только тем кто уезжает из киева на пмж
4 - нельзя, отказались от непопулярной услуги, в итоге снизили затраты на пассажира
5 - наоборот известно в отличии метрократы. еквиток без вопросов восстанавливается при потере или порче
6 - оценивайте все временные затраты:
жетон: нужно снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу
метрокарта: стоим в очередь в кассу, проводим оплату банковской картой
евкыток: пополняем прямо с мобильного банковской картой по дороге в метро, не снижая ход

Метрокарту можно пополнить в онлайне? метрокартой можно заплатить в наземном транспорте? Можно физическую метрокарту привязать к телефону?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:12

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:3 - опция нужна только тем кто уезжает из киева на пмж

И тем кто приехал в Киев по делам или на отдых.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 06.08.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:31

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:жетон: нужно снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу
метрокарта: стоим в очередь в кассу, проводим оплату банковской картой
евкыток: пополняем прямо с мобильного банковской картой по дороге в метро, не снижая ход


Вот тут не понял, зачем такой город городить через заднепроходное? :roll:
ЗАЧЕМ: "снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу"?
Ведь на турникете есть прямая оплата с карты.
Ничего не мешает то же самое решение реализовать у кондуктора или водителя в салоне наземки.

А вот что предложили "умники" пассажиру БЕЗ смартфона, банковской карты и только с 8 гривнями наличными в кармане? Проезд зайцем? :idea:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6325
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2956 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на...
R2 » Суб 28 бер, 2020 09:14
7 287
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 03:12
EKO
У Києві закриють громадський транспорт: хто зможе їздити... 1, 2
R2 » Суб 21 бер, 2020 16:06
19 1892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 22:01
warlamp
52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
R2 » Суб 29 лют, 2020 12:35
8 657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:41
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24835)
29.03.2020 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.