У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

silver_arrow_ua написав:
А ви часом не маєте відношення до розробки?
А то "не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру" за звичай веде до того, що цим припиняють користуватись в угоду більш зручному варіанту.
А ламати всіх через коліно - такий собі варіант...
Кого всех? 99% пассажиров удобнее оплачивать безналом, поскольку это:
- дешевле (6,5 против 8 грн)
- удобнее (не нужно возится со сдачей, снимать наличные, идти к водителю)
- быстрее (не нужно готовить деньги, ждать пока водитель пересчитает деньги, выдаст билет, который все равно нужно компостировать)
Предприятию это тоже удобнее поскольку:
- уменьшает трудозатраты сотрудников, что дает возможность повысить скорость движения, а не стоять на остановке
- уменьшает нагрузку на пересчет наличных после смены, снижает вероятность ошибок
- снижает воровство среди сотрудников предприятия
банальный пример:
С ебилетом время проезда:
20 минут - водитель успевает совершить 24 рейса, з/п получает только он и контроллер. все деньги доходят до предприятия, и в конечно итоге они идут на пассажиров.
без ебилета время проезда:
с кондуктором 20 минут, тоже 24 рейса, но з/п получает водитель и кондуктор, + кондуктор занимает место в салоне, часть средств воруется персоналом или исчезает при ошибках расчета. - меньше средства тратиться на пассажиров
без кондуктора 25 минут, 19 рейсов - в перерасчете на 1 рейс затрат меньше (из-за отсутствия кондуктора), но это требует либо увеличения количества подвижного состава либо ухудшение сервиса.
И выбор происходит исходя из этой логики, а не из разовой экономии в 50 грн.