У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Додано: Вів 31 бер, 2020 12:48

silver_arrow_ua написав: nik20100 написав: Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом

А ви часом не маєте відношення до розробки?

А то "не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру" за звичай веде до того, що цим припиняють користуватись в угоду більш зручному варіанту.

А ламати всіх через коліно - такий собі варіант... А ви часом не маєте відношення до розробки?А то "не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру" за звичай веде до того, що цим припиняють користуватись в угоду більш зручному варіанту.А ламати всіх через коліно - такий собі варіант...

Кого всех? 99% пассажиров удобнее оплачивать безналом, поскольку это:- дешевле (6,5 против 8 грн)- удобнее (не нужно возится со сдачей, снимать наличные, идти к водителю)- быстрее (не нужно готовить деньги, ждать пока водитель пересчитает деньги, выдаст билет, который все равно нужно компостировать)Предприятию это тоже удобнее поскольку:- уменьшает трудозатраты сотрудников, что дает возможность повысить скорость движения, а не стоять на остановке- уменьшает нагрузку на пересчет наличных после смены, снижает вероятность ошибок- снижает воровство среди сотрудников предприятиябанальный пример:С ебилетом время проезда:20 минут - водитель успевает совершить 24 рейса, з/п получает только он и контроллер. все деньги доходят до предприятия, и в конечно итоге они идут на пассажиров.без ебилета время проезда:с кондуктором 20 минут, тоже 24 рейса, но з/п получает водитель и кондуктор, + кондуктор занимает место в салоне, часть средств воруется персоналом или исчезает при ошибках расчета. - меньше средства тратиться на пассажировбез кондуктора 25 минут, 19 рейсов - в перерасчете на 1 рейс затрат меньше (из-за отсутствия кондуктора), но это требует либо увеличения количества подвижного состава либо ухудшение сервиса.И выбор происходит исходя из этой логики, а не из разовой экономии в 50 грн.