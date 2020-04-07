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У Києві е-квиток з 1 квітня
стане єдиним способом оплати...

У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:48

  silver_arrow_ua написав:
  nik20100 написав:Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом

А ви часом не маєте відношення до розробки?
А то "не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру" за звичай веде до того, що цим припиняють користуватись в угоду більш зручному варіанту.
А ламати всіх через коліно - такий собі варіант...

Кого всех? 99% пассажиров удобнее оплачивать безналом, поскольку это:
- дешевле (6,5 против 8 грн)
- удобнее (не нужно возится со сдачей, снимать наличные, идти к водителю)
- быстрее (не нужно готовить деньги, ждать пока водитель пересчитает деньги, выдаст билет, который все равно нужно компостировать)

Предприятию это тоже удобнее поскольку:
- уменьшает трудозатраты сотрудников, что дает возможность повысить скорость движения, а не стоять на остановке
- уменьшает нагрузку на пересчет наличных после смены, снижает вероятность ошибок
- снижает воровство среди сотрудников предприятия

банальный пример:
С ебилетом время проезда:
20 минут - водитель успевает совершить 24 рейса, з/п получает только он и контроллер. все деньги доходят до предприятия, и в конечно итоге они идут на пассажиров.
без ебилета время проезда:
с кондуктором 20 минут, тоже 24 рейса, но з/п получает водитель и кондуктор, + кондуктор занимает место в салоне, часть средств воруется персоналом или исчезает при ошибках расчета. - меньше средства тратиться на пассажиров
без кондуктора 25 минут, 19 рейсов - в перерасчете на 1 рейс затрат меньше (из-за отсутствия кондуктора), но это требует либо увеличения количества подвижного состава либо ухудшение сервиса.

И выбор происходит исходя из этой логики, а не из разовой экономии в 50 грн.
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 16:36

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

  nik20100 написав:но это требует либо увеличения количества подвижного состава

Ну це однозначно не наш метод! :D
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:25

Когда метро начнет работать?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 23:37

  nik20100 написав:в) сделать систему с нуля, заложив поддержки бансковской карт, нфц - это наиболее дешевый и функциональный вариант.

Здесь особо и делать ничего не нужно, лишь немного доработать, особенно принимая во внимание факт "оплаты" проезда через валидатор льготной банковской Картой киевлянина.
Для этого нужно в личном кабинете
https://transport.kyivcity.gov.ua/2/

добавить возможность регистрации любой банковской карты, которой будешь оплачивать проезд. А контроллер потом сможет проверить, оплачивал ли я проезд этой картой (т. е. прикладывал к валидатору).
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:19

Аlександр ну да, вообще ничего, сеть проводить не надо, новые точки к процессингу проводить не надо, оборудование покупать не надо, в разы увеличенную нагрузку обрабатывать тоже не надо

В этом месяце альфа дала 20% кешбека за покупку/пополнение синих карт в в метро - выгода ОЧЕВИДНА :) лишь бы открыли метро :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:04

Re: У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати

У Москві підхопили ідею введення квитків з QR-кодами і як у них це зазвичай прийнято пішли значно далі. Тепер такий квиток необхідний щоб просто пересуватись вулицею. Поки що невідомо чи потрібно сплачувати за цю "послугу".
silver_arrow_ua
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