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У Кабміні попередили українців
про ризики несплати за ЖКП

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП

Пропонуємо до обговорення:
Несплата громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину може призвести до складнощів у роботі постачальників.

Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
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Які житлові субсидії мають отримати громадяни України, котрі не мають роботи взагалі...
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поставщиков аппетит придеться умерить
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