Несплата громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину може призвести до складнощів у роботі постачальників.
Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08
У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08
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