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У Кабміні попередили українців
про ризики несплати за ЖКП

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП

Пропонуємо до обговорення:
Несплата громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину може призвести до складнощів у роботі постачальників.

Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
R2
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Які житлові субсидії мають отримати громадяни України, котрі не мають роботи взагалі...
savchakandrii80
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Через центры занятости
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поставщиков аппетит придеться умерить
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проблемы индейцев шерифа не волнуют -))))
andrytor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:09

Re: У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖК

Что-то слуги народа между собой не договорятся. Пока одна дубина предлагает запретить собственникам квартир разрывать договора с теми кто не платит за аренду, другая дубина грозит что в случае неоплаты коммуналки могут быть плохие последствия.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39

  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то слуги народа между собой не договорятся. Пока одна дубина предлагает запретить собственникам квартир разрывать договора с теми кто не платит за аренду, другая дубина грозит что в случае неоплаты коммуналки могут быть плохие последствия.

ухо любого избирателя услышит то, что хочет услышать. А избиратель у нас разный.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:00

"потерявшим работу"...
красиво соврали..
Отправили за свой счёт в карантин всех учителей, работников дет.садов.
Пара месяцев, в лучшем случае пара, без зарплат.
И не уволены и жить не за что.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:24

Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.
Мда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35

  Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.

Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда! :evil:
rajdugasat
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