Несплата громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину може призвести до складнощів у роботі постачальників.
Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08
У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Дивися повний текст У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:08
Які житлові субсидії мають отримати громадяни України, котрі не мають роботи взагалі...
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:09
Re: У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖК
Что-то слуги народа между собой не договорятся. Пока одна дубина предлагает запретить собственникам квартир разрывать договора с теми кто не платит за аренду, другая дубина грозит что в случае неоплаты коммуналки могут быть плохие последствия.
Mind the gap.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39
ухо любого избирателя услышит то, что хочет услышать. А избиратель у нас разный.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:00
"потерявшим работу"...
красиво соврали..
Отправили за свой счёт в карантин всех учителей, работников дет.садов.
Пара месяцев, в лучшем случае пара, без зарплат.
И не уволены и жить не за что.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:24
Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35
Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!
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