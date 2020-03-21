У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!! И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих олегархо - фирташей.
Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!
а что ответил НКРЕКП?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!! И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих олегархо - фирташей.
Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!
а что ответил НКРЕКП?
Мне он ответил следующим образом, "облгаз на наш запрос ответа не предоставил". Зачем в государстве отчисляются налоги, чиновники лоббирующие интересы своих монополий получают немалые зарплаты, если гражданин не имеет в стране абсолютно никаких прав и решать любые проблемы созданные этими же недо-чиновниками должен всегда самостоятельно? Нет зарплат - нет оплат. Процесс циничного жирования на узаконенных пузырях оплаты ЖКХ зашатался. Кабмин пусть работает, а не стращает.
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