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У Кабміні попередили українців
про ризики несплати за ЖКП

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:46

  rajdugasat написав:
  Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.

Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда! :evil:


а что ответил НКРЕКП?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:30

  adeges написав:а что ответил НКРЕКП?

На три жалобы от НКРЭ никаких ответов не последовало. Тупые отписки давал только облгаз. Вот так.
rajdugasat
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:49

Мне интересно, пеня составляет 0.01 процент. С тысячи гривен это 10 копеек. Это вот эту пеню хотят отменить? Ну так, чисто интереса ради. Могу в процентах ошибиться.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:58

Re: У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖК

Чекаємо дефолт, курс 60 і якщо ще будуть в нас грощі, тоді заплатимо...шмурдякам-с...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:10

  adeges написав:
  rajdugasat написав:
  Мда написав:Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!
И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих
олегархо - фирташей.

Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда! :evil:


а что ответил НКРЕКП?


Мне он ответил следующим образом, "облгаз на наш запрос ответа не предоставил".
Зачем в государстве отчисляются налоги, чиновники лоббирующие интересы своих монополий получают немалые зарплаты, если гражданин не имеет в стране абсолютно никаких прав и решать любые проблемы созданные этими же недо-чиновниками должен всегда самостоятельно?
Нет зарплат - нет оплат. Процесс циничного жирования на узаконенных пузырях оплаты ЖКХ зашатался. Кабмин пусть работает, а не стращает.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:30

За отопление переплачиваем в 3-5 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:26

оплата коммунальных должна производится в самую последнюю очередь если останутся деньги, а через 2-3 недели у 2/3 населения денег уже просто не останется...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:37

  rajdugasat написав:Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!

оплачивайте только за газ по счётчику без повышающих коэффициентов, так как методика на которую ссылаются облгазы также не публиковалась в "Урядовом курьере" и в соответствии с их логикой не должна выполняться... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:31

  Тракторист написав:оплата коммунальных должна производится в самую последнюю очередь если останутся деньги, а через 2-3 недели у 2/3 населения денег уже просто не останется...


Все те же самые причтиная я слышал в кризис 2008-2009 годов. А еще через 5 лет, в начале 2014 - призывы массово забирать деньги из банков "потому что все развалится и деньги вам не вернут".
Людям все равно нужно есть, нужна одежда, нужно делать ремонт и обслуживать какие-то быстовые потребности. Поэтому масса занятых в этой цепочке людей потеряет какую-то часть доходов, но совсем без денег не останется. Я не вспоминаю про пресловутых "айтишников", про которых в каждом интернет-утюге пишут.
Да, те, кто останется без денег, будут - особенно в маленьких городах и селах - но отнюдь не 2/3 населения.
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