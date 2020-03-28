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У Кабміні попередили українців
про ризики несплати за ЖКП

У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:52

Вся Украина за свой счёт сидит дома, их тоже подножный корм.
anborkynov
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:35

Тогда снимайте карантин и все работать будут, а чем платить? Или думаете что у каждого украинца есть офшор на Кипре? И дома сидеть вечность можно, через месяц платить больштнмтво уже ничего не будет.
bazaroof
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:37

Да и топить зачем????!!! Уже давно тепло, лишь бы сбить бабла побольше
bazaroof
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:58

Странно, столько лет грабили, и даже теперь не могут остановиться. Ну и скотство. Хотя вполне ожидаемо.
nataly7a85
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:41

Вы там на верху подумайте. Вам нужна здоровая нация или вам насрать на людей. Вы что не можете заморозить выплаты за ЖКУ на время карантина, боитесь что воровать нечего будет. Вы кричите в казне деньги есть так подзабейте на зарплату депутатам и так на них миллионы в день тратят, заплатить за людей, побеспокойтесь о своём народе, вы же слуги народа, а не крахоборы.
shlyk210474
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:57

  bazaroof написав:Тогда снимайте карантин и все работать будут, а чем платить? Или думаете что у каждого украинца есть офшор на Кипре? И дома сидеть вечность можно, через месяц платить больштнмтво уже ничего не будет.

Да не нужны в стране все эти люди, это уже давно стало очевидным. Кроме как для того, чтобы сбить с них бабла и пополнить коллекцию собственных зарубежных резиденций.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:37

Нет работы и зарплаты - никого не волнует, кабмин заявляет плати ЖКХ, ввели карантин - нет масок, средств дезинфекции - найди, иначе в магазин не зайдешь (АТБ, МЕТРО), цены на продукты в момент увеличили в разы (как пример, лук репчатый только был 15 грн. стал 27 грн.). Где работа всех ведомств государственной власти? Что конкретно государство делает для людей чтобы они хотя бы чувствовали, что они не в вакууме со всеми проблемами к тому же предварительно заплатив налоги?
Здесь напрашивается вывод - верно делают те, кто обустраивает свою жизнь там, где он чувствует себя человеком.
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