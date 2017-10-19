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Finance.ua: Карантин. Можно
ли не платить по кредиту?

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27

На данный момент 3 кредита. Credit7, CreditKasa, Mycredit. Звонит и Кредит Касса и Майкредит говорят что будут приходить в гости к родителям (Которых я не имею). Пишут что будут подавать в суд. Кредит7 сейчас все тихо. Никого не волнует что сейчас устроится на работу невозможно. Пытаются снять с карты деньги которых нет. Из-за карантина жизнь превратилась в ад для тех кто брал до карантина. Проценты начисляют ужасные плюс ко всему. Брал 2000 теперь должен почти 4000 гривен.
smileboy022
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