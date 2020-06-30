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Finance.ua: Карантин. Можно
ли не платить по кредиту?

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27

На данный момент 3 кредита. Credit7, CreditKasa, Mycredit. Звонит и Кредит Касса и Майкредит говорят что будут приходить в гости к родителям (Которых я не имею). Пишут что будут подавать в суд. Кредит7 сейчас все тихо. Никого не волнует что сейчас устроится на работу невозможно. Пытаются снять с карты деньги которых нет. Из-за карантина жизнь превратилась в ад для тех кто брал до карантина. Проценты начисляют ужасные плюс ко всему. Брал 2000 теперь должен почти 4000 гривен.
smileboy022
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:49

Можно не платить по кредиту, но нужно пройти 12 кругов ада - заполнить заявление на кредитные каникулы, созвонится с банком, банк проверит Вас, затем нужно им отдать оригинал каким то способом и тп. Кстати, не все банки дают кредитные каникулы на карантине - они как бы дают, для отчетности перед НБУ, но не дают.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:45

И для кого эти законы пишут?Вы посмотрите что творят МФО.Им законы не писаны.Из за карантина попал в просрочку в Егроши брал 5000 за месяц просрочки должен 18000 о каких законах речь вообще?Им они до одного места.Постоянные звонки и угрозы,порноколлажи в соц.сетях,доводят людей до суицида.К чему эти статьи если вы сами их рекламируете на сайте.Все вы одна банда.
27_vik_38
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:42

Хто може підказати.
Є кредит в ідея банку, чи скоріше був. Через карантин і неможливість приїхати у відділення виникло протермінування. На 73й день, ще під час карантину банк продав кредит колекторській компанії. На той момент відсотками було нараховано меньше ніж 600грн, 300 з яких було проплачено за день до продажу. Дзвінків з банку не було, повідомлень також, прийшло смс від колекторів вже по факту продажу. І от питання, чи є такий продаж правомірним і чи можливо його оскаржити? Як я зрозуміла ця колекторська компанія-щось типу дочірнього підприємства самого банку.
aelinventry
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02

выплачиваем кредит за телевизор исправно. в период карантина не было ни денег, ни возможности добраться в отделение. по итогу, на сегодняшний день банк насчитал пеню за два месяца карантина. как нам быть?((((
regidroon
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:37

Re: Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

regidroon, обратитесь для начала в поддержку банка. Разъясните ситуацию. Если не поможет, то точно узнать касательно с какого по какое банк не должен начислять пеню можно в поддержке НБУ.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:17

Обязательно платить! Сколько случаев, что банк прислал СМС, что вы освобождены от уплаты вовремя карантина и тп, а по факту не заплатил и впаяли штраф
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:41

Можно ли не платить по кредиту?

Можно. Но не долго :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:24

имеют ли банки или МФО продавать кредиты коллекторам? и законно ли они начисляют процент как минимум 3,2 процента в день по просрочки есть угрозы обращался в полицию в результате только и слышу ( вы не одни такие у нас и так дел много) это нормально?
dima0999363881
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