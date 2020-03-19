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Розкрито ціну оновленої
кнопкової Nokia 5310 (відео)

Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:31

Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія відродила легендарний телефон, зберігши його класичний дизайн і додавши сучасних технологій.

Дивися повний текст Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео).
R2
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