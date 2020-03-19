Компанія відродила легендарний телефон, зберігши його класичний дизайн і додавши сучасних технологій.
Дивися повний текст Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео).
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:31
Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
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Дивися повний текст Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео).
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