Панічне зняття депозитів тривало лише декілька днів, після чого клієнти заспокоїлися.
Дивися повний текст Населення не поспішає знімати депозити.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22
Населення не поспішає знімати депозити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення не поспішає знімати депозити.
Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22
статья 2015 года? вообще-то в 90% депозитах нельзя снять деньги раньше окончания срока депозита, даже с потерей %, как это было в прошлый кризис 2014 года...
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