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Населення не поспішає
знімати депозити

Населення не поспішає знімати депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:37

Re: Населення не поспішає знімати депозити

Треба ще трішки зачекати, поки депозити повертатимуть облігаціями Державної позики.
awant
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:03

Більшість депозитів без можливості дострокового зняття, і в даній ситуації це ++, бо паніка то страшна штука.
Rainbow
 
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