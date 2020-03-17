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Населення не поспішає знімати депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:37
Треба ще трішки зачекати, поки депозити повертатимуть облігаціями Державної позики.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:03
Більшість депозитів без можливості дострокового зняття, і в даній ситуації це ++, бо паніка то страшна штука.
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