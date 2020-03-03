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МВФ і Світовий банк закликають
G20 відкласти стягнення...

МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:38

МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки (G20) призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.

Дивися повний текст МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:38

Всё будет хорошо!
zenafedoseenko
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:03

Re: МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення..

Вот.
Почему Украина не может инициировать процедуру реструктуризации (отсрочки) наших непомерных долгов? Почему в 2015 году можно было, а сейчас нельзя? Идеальная ситуация сейчас для начала таких переговоров.
Но нет же - мы будем дальше продолжать брать бесмысленные кредиты для погашения предыдущих бесмысленых кредитов с начислением процентов без возможности какого-либо развития. Ну видать, соросы с рептилоидами дали нашим вказивку "даже и не думайте"...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:39

Обратите внимание на формулировку: "отложить"! не списать - а "отложить"!
svetoch-10
 
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