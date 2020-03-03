Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки (G20) призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.
Дивися повний текст МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:38
МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн.
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:03
Re: МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення..
Вот.
Почему Украина не может инициировать процедуру реструктуризации (отсрочки) наших непомерных долгов? Почему в 2015 году можно было, а сейчас нельзя? Идеальная ситуация сейчас для начала таких переговоров.
Но нет же - мы будем дальше продолжать брать бесмысленные кредиты для погашения предыдущих бесмысленых кредитов с начислением процентов без возможности какого-либо развития. Ну видать, соросы с рептилоидами дали нашим вказивку "даже и не думайте"...
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:39
Обратите внимание на формулировку: "отложить"! не списать - а "отложить"!
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:00
в нашем случае сейчас был бы хорош и вариант хотя бы отложить на пару лет.
а в идеале можно было бы и списать половину - всё (но такого не будет, - максимум процентов 25-30 по договоренности получится списать, если вообще получится; ну а если всё, то в нашем одностороннем порядке, что равно полный дефолт и коллапс = вариант неочень)
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11
потому что землицу нужно забрать за долги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:31
в нашем случае ...... написал бы, но тут сразу либо вытирают либо блокируют, видимо так считается что люди перестанут думать.
В нашем случае дефолт это единственно правильное решение для обнуления и попытки (подчеркиваю) попытки остановить падение либо его замедлить, про восстановление я даже не вижу пока смысла говорить.
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