RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якщо буде відсутня зовнішня
підтримка: Шмигаль лякає...

Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:16

Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає...

Пропонуємо до обговорення:
Без зовнішньої підтримки міжнародних фінансових організацій в Україні можливий дефолт, але уряд робить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною.

Дивися повний текст Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає дефолтом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94355
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:16

Вон оно что)))) Ларчик то просто открывался: вначале всех напугали дефолтом и под него продавили закон о продаже земли (мол вот как только подпишем и деньги будут), а теперь можно и дефолтнуть, чтобы обвалить гривну донельзя и скупить землю за напечатанный бакс)
Ну что я могу сказать - красавчики)
svetoch-10
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:18

  svetoch-10 написав:Вон оно что)))) Ларчик то просто открывался: вначале всех напугали дефолтом и под него продавили закон о продаже земли (мол вот как только подпишем и деньги будут), а теперь можно и дефолтнуть, чтобы обвалить гривну донельзя и скупить землю за напечатанный бакс)
Ну что я могу сказать - красавчики)

Кстати сегодняшний отскок по доллару может быть хорошим загоном - народ бросится сливать - а через недельку, а то и раньше курс рванет в небеса (благо почву премьер кажется уже готовит)
svetoch-10
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:19

  svetoch-10 написав:
  svetoch-10 написав:Вон оно что)))) Ларчик то просто открывался: вначале всех напугали дефолтом и под него продавили закон о продаже земли (мол вот как только подпишем и деньги будут), а теперь можно и дефолтнуть, чтобы обвалить гривну донельзя и скупить землю за напечатанный бакс)
Ну что я могу сказать - красавчики)

Кстати сегодняшний отскок по доллару может быть хорошим загоном - народ бросится сливать - а через недельку, а то и раньше курс рванет в небеса (благо почву премьер кажется уже готовит)

А может я и ошибаюсь....
svetoch-10
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:33

Так дефолт -это же великолепно! Взять кредит в банках и не отдать - именно это и есть мечта каждого ЗДОРОВОГО человека! А тут и повод есть - короновирус, и взять с нас нечего. Только такой вариант не устраивает мировых финансовых спекулянтов - хозяев Украины. Почитайте бюджет. ПЕРВАЯ статья бюджета(содранных с нас налогов) - выплата долгов - 460 млд грн, при прежнем курсе планировалось 18 млд долл (из них погашение долга -3 млд долл, а 15 млд долл - ПРОЦЕНТЫ!!!!) Вторая статья - армия -350 млд грн, третья -полиция -190 млд. (все цифры ориентировочно, по памяти). А всего бюджет -чуть толее 1000 млд грн. Отатки -на медицину, образование и тд. Это чисто ГЕНОЦИД украинского народа. Какой кредит? Какого МВФ? 2 млд дать, а 18 млд отдать? Это держзрада в интересах Сороса и БОЛЬШОЕ государственное преступление. А принятие закона про землю -это открытое изнасилование лежащей без сознания женщины.
finuser370
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denislitvinchuk, hno3, Igorten і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі...
R2 » Пон 30 бер, 2020 15:45
2 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 19:07
Alex2007
Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
R2 » Суб 28 бер, 2020 19:44
8 850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 09:52
_hunter
Яким буде курс долара в квітні?... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 17 бер, 2020 18:12
85 12333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 00:19
malchinko_vitaliy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83874)
31.03.2020 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.