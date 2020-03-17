Без зовнішньої підтримки міжнародних фінансових організацій в Україні можливий дефолт, але уряд робить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною.
Дивися повний текст Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає дефолтом.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 12:16
Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо буде відсутня зовнішня підтримка: Шмигаль лякає дефолтом.
Додано: Вів 31 бер, 2020 12:16
Вон оно что)))) Ларчик то просто открывался: вначале всех напугали дефолтом и под него продавили закон о продаже земли (мол вот как только подпишем и деньги будут), а теперь можно и дефолтнуть, чтобы обвалить гривну донельзя и скупить землю за напечатанный бакс)
Ну что я могу сказать - красавчики)
Додано: Вів 31 бер, 2020 12:18
Кстати сегодняшний отскок по доллару может быть хорошим загоном - народ бросится сливать - а через недельку, а то и раньше курс рванет в небеса (благо почву премьер кажется уже готовит)
Додано: Вів 31 бер, 2020 12:19
А может я и ошибаюсь....
Додано: Вів 31 бер, 2020 12:33
Так дефолт -это же великолепно! Взять кредит в банках и не отдать - именно это и есть мечта каждого ЗДОРОВОГО человека! А тут и повод есть - короновирус, и взять с нас нечего. Только такой вариант не устраивает мировых финансовых спекулянтов - хозяев Украины. Почитайте бюджет. ПЕРВАЯ статья бюджета(содранных с нас налогов) - выплата долгов - 460 млд грн, при прежнем курсе планировалось 18 млд долл (из них погашение долга -3 млд долл, а 15 млд долл - ПРОЦЕНТЫ!!!!) Вторая статья - армия -350 млд грн, третья -полиция -190 млд. (все цифры ориентировочно, по памяти). А всего бюджет -чуть толее 1000 млд грн. Отатки -на медицину, образование и тд. Это чисто ГЕНОЦИД украинского народа. Какой кредит? Какого МВФ? 2 млд дать, а 18 млд отдать? Это держзрада в интересах Сороса и БОЛЬШОЕ государственное преступление. А принятие закона про землю -это открытое изнасилование лежащей без сознания женщины.
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