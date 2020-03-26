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У МВС розповіли, чи будуть
штрафувати за відсутність...

У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:27

У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або де-інде в дозволеному місці не є підставою для штрафу.

Дивися повний текст У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність масок і шашлики в парку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:27

в настоящий момент всё это пустые пугалки, так как нет правил карантина установленных законом, а постановы кабмина и местных органов власти противоречат во многом конституции...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 15:04

Re: У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність...



ВОЗ рекомендует носить маску только в определенных случаях, а не постоянно на улице. Ношение масок на улице в ситуации когда их и так не хватает, это зря потраченные маски.
medeivalb
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