Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або де-інде в дозволеному місці не є підставою для штрафу.
Дивися повний текст У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність масок і шашлики в парку.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:27
У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність масок і шашлики в парку.
Додано: Вів 31 бер, 2020 14:27
в настоящий момент всё это пустые пугалки, так как нет правил карантина установленных законом, а постановы кабмина и местных органов власти противоречат во многом конституции...
Додано: Вів 31 бер, 2020 15:04
Re: У МВС розповіли, чи будуть штрафувати за відсутність...
ВОЗ рекомендует носить маску только в определенных случаях, а не постоянно на улице. Ношение масок на улице в ситуации когда их и так не хватает, это зря потраченные маски.
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