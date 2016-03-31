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Рынок новых легковых авто

Рынок новых легковых авто
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:01

Рынок новых легковых авто

В марте украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей, что на 15% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в первом квартале март оказался наименее "урожайным": в январе рынок новых легковых авто составил 7100 штук, в феврале почти 7000.
Так сказать, показатель потребительской уверенности.
https://novo.od.ua/
Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Волк написав:В марте украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей, что на 15% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Так автосалони закрилися і МРЕО, як їх купляти й реєструвати? А до закриття тарилися, як гречкою.))

"Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта – ИФ), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта), сообщает гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей", - написал Омельницкий в Фейсбук.

По его данным, на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%.

"Но к концу недели рост выдохся. Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать", - считает эксперт.

В целом, по его данным, за 21 день марта продажи новых легковых авто выросли на 36% к февралю текущего года, легких коммерческих – на 17%.

Как сообщалось, по итогам января-февраля текущего года авторынок показал прирост к аналогичному периоду 2019 года на 26%."
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:04

Re: Рынок новых легковых авто

Что-то все прогнозируют что автосалоны реально буду снижать цены на авто во время кризиса. Хотя мне в это не вериться вообще. Но если упадут сильно продажи, то скинут, куда они денутся.
Laven
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:34

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tobias
 
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