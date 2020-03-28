За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42
МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52
с вас бутылка
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