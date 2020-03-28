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МОЗ затвердив єдиний протокол
лікування хворих на...

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.

Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

Протокол в студию!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52

  sergnemo68 написав:Протокол в студию!

с вас бутылка :D
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
unicdima
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