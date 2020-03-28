За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42
МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52
с вас бутылка
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:43
Re: МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
Да, я читал этот протокол. Больным самоизолироваться, накрыться простынёй и ползти на кладбище. Зачем барыгам у власти проблемы индейцев, а Соросу и подавно, его задача довести численность украинцев до 10 млн человек. При отсутствии промышленности и рабочих мест только в с/х на ИХНЕЙ земле большее количество рабов кормить нерентабельно.
Кстати цифра в 10 млн украинцев была озвучена ещё Гитлером.....Так что всё нормально, Соросу привет!
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:44
кремлеботина тупая, сорос сам на ладан дышит, надо ему твоя шкура сто лет
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:09
trololo
Правильный у тебя ник - ходячий мешок с фекалиями, тролятина. Что в написанном выше неверно? Ну просто ржунимагу......
Кстати, главное свойство нациков - врождённы дэбилизм, тупость и ненависть ко всему миру. Дядя, не хами, а пропей зелёнку, хорошо прижигает вавки в голове. Не поможет - добавь Галоперидол.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:18
finuser370 Ватанчик, чекаєш Путлєра? Який по справжньому вбиває українців і окуповує нашу землю, а не підступні міфічні Сороси, жидомасони, рептилоїди...
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:58
megabrualdeath
Вася, у тебя что, галюны? Где ты видел хоть что то про Россию и Путлера?
ЭТО ФОРУМ ИДИОТОВ?????
ПыСы
Рецепт тот же...см. выше
Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:36
Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.
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