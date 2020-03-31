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З-за кордону повернулися ще 7,2 тис. українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:31
Пропонуємо до обговорення:
З-за кордону повернулися ще 7,2 тис. українців
Дивися повний текст З-за кордону повернулися ще 7,2 тис. українців
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:31
И все самоизолировались наверное...
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