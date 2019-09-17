Українські міста залишаться без левової частки фінансування через "антикризові" заходи уряду для боротьби з коронавірусом.
Дивися повний текст Через новий \"антикризовий\" закон українські міста залишаться без доріг і комунальних мереж.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 08:32
Через новий "антикризовий" закон українські міста...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через новий \"антикризовий\" закон українські міста залишаться без доріг і комунальних мереж.
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:19
Вопрос не в танцорах, а гармонисте- зеле.А боксер больше занимается мостами ,метро и мафами с шаурмой, к сожалению в ущерб дорогам.
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