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Брудним повітря в Києві
буде ще кілька днів - ГСЧС

Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54

Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ГСЧС.

Дивися повний текст Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54

На Троещине горела свалка возле ТЭЦ, сейчас горят поля с травой.
Давление все стерпит.
https://www.segodnya.ua/ua/kiev/kaccide ... 24374.html
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:07

Чергове брехливе лайно від ДСНС. Потрібно звільняти керівника ДСНС після таких меседжів. Антициклон не спалює відходи і не створює смогу. У забруднення завжди є джерело.
Jango-sk
 
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