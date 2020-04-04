Про це повідомляє ГСЧС.
Дивися повний текст Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54
Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС
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Дивися повний текст Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів - ГСЧС.
Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54
На Троещине горела свалка возле ТЭЦ, сейчас горят поля с травой.
Давление все стерпит.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:07
Чергове брехливе лайно від ДСНС. Потрібно звільняти керівника ДСНС після таких меседжів. Антициклон не спалює відходи і не створює смогу. У забруднення завжди є джерело.
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