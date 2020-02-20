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Finance.ua: «Карантинные»
скидки, кэшбэки, доставки и...

Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:23

Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...

Пропонуємо до обговорення:
Как бизнес помогает клиентам пережить самоизоляцию
Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине действует до 24 апреля. Но его, скорее всего, продлят до 15 мая. Дальше по ситуации. Сознательным людям, которые придерживаются режима самоизоляции, так или иначе приходится пользоваться услугами бизнеса: покупать продукты, лекарства, оплачивать счета, добираться до работы без общественного транспорта (в первую очередь медикам) и т.д. Банки и компании в меру своих возможностей помогают клиентам пережить «заточение», делая свои услуги удобнее и доступнее. Мы собрали несколько инициатив бизнеса, который пошел на встречу клиентам в непростое время.

Дивися повний текст «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и кредитные каникулы
D2
 
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