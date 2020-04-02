В понеділок, 6 квітня, в Україні почали діяти посилені правила карантину. За перший день карантину поліція склала 192 адмінпроткола за його порушення.
Дивися повний текст Поліція оштрафувала 192 українця за перший день посиленого карантину.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53
Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Дивися повний текст Поліція оштрафувала 192 українця за перший день посиленого карантину.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53
Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:15
Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
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