Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Додано: Вів 07 кві, 2020 16:46

А если через парк дорога проходит, по которой можно прилично срезать, теперь парк фиг знает сколько обходить?



P.S.Проходил по дороге рядом с парком, видел до 10 человек.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...