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Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:25

  hlaaluu написав:_hunter
Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь:
нет ЧЕТКОГО определения общественного места
то есть сначала нужно доказать что человек действительно находился в "общественном месте", хоть и закон не знает что это такое ...
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Придумали ж, толковать свои постановы :) , а нписать грамотно сразу не?

И фиг с ним с этим четким определением.
Где штрафовать будут -- сказали -- на _сейчас_ этого достаточно. Позже, обычными каналами, все пропишут, если будет необходимость.
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R2 Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:43

  hlaaluu написав:_hunter А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:50

  Ромасик написав:
  hlaaluu написав:_hunter А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится :lol:

Я уже в какой-то теме это говорил. Скажу еще раз.
Задача сейчас у "власти" стоит одна: максимально затруднить переночикам собственно перенос. Эту задачу и решают "как могут". И даже если _все_ эти протоколы пойдут в мусорку -- кроме пары/тройки на полных неадекватов -- типа того плывуна в гидропарке, но народ таки начнет носить маски _везде_ -- свою задачу "власть" выполнила.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:03

Вчера подходил к патрульным спрашивал на улице без маски можно, сказали да, только в магазинах, транспорт и остановки нужна маска.
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