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Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:25
hlaaluu написав:_hunter
Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь:
нет ЧЕТКОГО
определения общественного места
то есть сначала нужно доказать что человек действительно находился в "общественном месте", хоть и закон не знает что это такое ...
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Придумали ж, толковать свои постановы
, а нписать грамотно сразу не?
И фиг с ним с этим четким определением.
Где штрафовать будут -- сказали -- на _сейчас_ этого достаточно. Позже, обычными каналами, все пропишут, если будет необходимость.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:39
R2 Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:43
hlaaluu написав:_hunter
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:50
Ромасик написав: hlaaluu написав:_hunter
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится
Я уже в какой-то теме это говорил. Скажу еще раз.
Задача сейчас у "власти" стоит одна: максимально затруднить переночикам собственно перенос. Эту задачу и решают "как могут". И даже если _все_ эти протоколы пойдут в мусорку -- кроме пары/тройки на полных неадекватов -- типа того плывуна в гидропарке, но народ таки начнет носить маски _везде_ -- свою задачу "власть" выполнила.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 18:03
Вчера подходил к патрульным спрашивал на улице без маски можно, сказали да, только в магазинах, транспорт и остановки нужна маска.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:42
Я повністю підтримую такі нововведення Держави. Поліція має не тільки бути на самоокупності, а й приносити прибуток у казну. Тому сподіваюся на нову законотворчість, спрямовану як на збільшення кількості правопорушень, за які вибиватимуть штрафи, так і збільшення суми штрафів. Але, на мою думку, штрафувати держслужбовців нижніх рангів потрібно за іншими законами, не прирівнюючи їх до пересічних (найманих працівників, отримувачів пенсій і звичайних підприємців).
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:54
Ромасик написав:R2
Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник
Только не 90%, а 100%. Или вы реально думаете, что 10% от оштрафованных прям возьмут, достанут из кармана 17 000 гривен и отнесут их в банк на оплату штрафа?
Был бы штраф 170 грн, то с огромной неохотой, но возможно кто-то даже его платил бы
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Додано: Вів 07 кві, 2020 23:20
hlaaluu написав:
Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски
При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".
Как раз есть, но у Кличко свои киевские законы, на украинские ему чхать. Потому у него общественное место даже 50 метров вокруг остановки.
hlaaluu написав:
Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения
В законе он вообще не используется, он там просто определен. Теперь любой другой закон или подзаконный акт употребляющий термин общественное место ссылается именно на то определение.
hlaaluu написав:
он не определен там четко.
Да у нас куча законов имеет размытое трактование. И что?
А уж если вспомнить что данное постановление Кабмина незаконно, а упомянутые штрафы не могут быть выписаны за то что в общественном месте нет маски потому что ни один закон не устанавливает такое требование - то как бы какая разница насколько точно определено что-то в законе если кабмин, меры, полиция клали на закон болт.
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