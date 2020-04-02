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Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:25

  hlaaluu написав:_hunter
Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь:
нет ЧЕТКОГО определения общественного места
то есть сначала нужно доказать что человек действительно находился в "общественном месте", хоть и закон не знает что это такое ...
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Придумали ж, толковать свои постановы :) , а нписать грамотно сразу не?

И фиг с ним с этим четким определением.
Где штрафовать будут -- сказали -- на _сейчас_ этого достаточно. Позже, обычными каналами, все пропишут, если будет необходимость.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:39

R2 Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:43

  hlaaluu написав:_hunter А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:50

  Ромасик написав:
  hlaaluu написав:_hunter А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится :lol:

Я уже в какой-то теме это говорил. Скажу еще раз.
Задача сейчас у "власти" стоит одна: максимально затруднить переночикам собственно перенос. Эту задачу и решают "как могут". И даже если _все_ эти протоколы пойдут в мусорку -- кроме пары/тройки на полных неадекватов -- типа того плывуна в гидропарке, но народ таки начнет носить маски _везде_ -- свою задачу "власть" выполнила.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:03

Вчера подходил к патрульным спрашивал на улице без маски можно, сказали да, только в магазинах, транспорт и остановки нужна маска.
agent_88888
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:42

Re: Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Я повністю підтримую такі нововведення Держави. Поліція має не тільки бути на самоокупності, а й приносити прибуток у казну. Тому сподіваюся на нову законотворчість, спрямовану як на збільшення кількості правопорушень, за які вибиватимуть штрафи, так і збільшення суми штрафів. Але, на мою думку, штрафувати держслужбовців нижніх рангів потрібно за іншими законами, не прирівнюючи їх до пересічних (найманих працівників, отримувачів пенсій і звичайних підприємців).
awant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:54

  Ромасик написав:R2 Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник

Только не 90%, а 100%. Или вы реально думаете, что 10% от оштрафованных прям возьмут, достанут из кармана 17 000 гривен и отнесут их в банк на оплату штрафа?

Был бы штраф 170 грн, то с огромной неохотой, но возможно кто-то даже его платил бы
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:20

  hlaaluu написав:Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски

При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".

Как раз есть, но у Кличко свои киевские законы, на украинские ему чхать. Потому у него общественное место даже 50 метров вокруг остановки.
  hlaaluu написав:Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения

В законе он вообще не используется, он там просто определен. Теперь любой другой закон или подзаконный акт употребляющий термин общественное место ссылается именно на то определение.
  hlaaluu написав:он не определен там четко.

Да у нас куча законов имеет размытое трактование. И что? :D
А уж если вспомнить что данное постановление Кабмина незаконно, а упомянутые штрафы не могут быть выписаны за то что в общественном месте нет маски потому что ни один закон не устанавливает такое требование - то как бы какая разница насколько точно определено что-то в законе если кабмин, меры, полиция клали на закон болт.
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  mvi написав:Так что, наступил таки долгожданный конец эпохи бидности?

Для ментов - ДА! :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 03:35

  hlaaluu написав:Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски

При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".



Зазначимо, що у Києві під терміном «громадське місце» розуміються:

території загального користування (вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування);
приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ та організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;
транспорт (у тому числі, який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;
прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.


https://kyivcity.gov.ua/news/vid_sogodn ... _obmezhen/
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