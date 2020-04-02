Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

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Поліція оштрафувала 192
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:29

  _hunter написав:А там встретила другую "какую-то бабулю пенсионерку" из соседнего парадного, там еще пара из соседнего дома подтянулась и пошло-поехало...

А в магазине или во дворе они не встретятся ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:33

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:А там встретила другую "какую-то бабулю пенсионерку" из соседнего парадного, там еще пара из соседнего дома подтянулась и пошло-поехало...

А в магазине или во дворе они не встретятся ...

Магазины/дворы патрулировать проще, чем леса/парки...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:20

  _hunter написав:Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.

А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:37

  Sergei написав:
  _hunter написав:Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.

А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?

К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.

Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55

  _hunter написав:
  Sergei написав:
  _hunter написав:Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.

А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?

К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.

Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...

Вы считаете, что владелец X6 не может быть безработным?
Знаю человека, которая 8 лет назад получала $1000 в месяц с биржи труда(обычная работяга на тяжёлой работе, сборка авто на конвейере). Чем выше официальная зарплата, тем больше за человека платится налогов, тем больше потом получает в случае безработности

Поверьте, за 300 грн в месяц, владелец X6 туда не будет ездить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:59

  _hunter написав:
  Sergei написав:
  _hunter написав:Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.

А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?

К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.

Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...

Это ж в какие узкие рамки нужно себя загнать, чтобы быть уверенным, что каждый, кто приехал к Центру занятости на условном "X6", приехал туда обязательно за пособием...
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:06

  Sergei написав:Это ж в какие узкие рамки нужно себя загнать, чтобы быть уверенным...


Это если пенсионер сейчас ездит на работу (завозят родственники или на такси) в дорогом авто , то может ему не нужна и пенсия ?
mesevik
 
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