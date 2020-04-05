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Додаток "Дія" використовують
понад 2 млн українців -...

Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06

Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...

Пропонуємо до обговорення:
Через два місяці після запуску мобільного додатка "Дія" його завантажили 2 млн 25 тисяч громадян України.

Дивися повний текст Додаток \"Дія\" використовують понад 2 млн українців - Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06

Не мешало бы навести статистику, сколько пользователей получили доступ к документам.
geosystem_vita
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:47

дия не работает, те дия есть, документов там НЕТ, а 2 млн попыталось...
grig90vic
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